مؤسسة يافع للعمل والإنجاز تزور مستشفى النصر بالضالع وتدعم المستشفى بمستلزمات وأدوات طبية

زار وفد من مؤسسة يافع للعمل والإنجاز على رأسه رئيس المؤسسة الشيخ أبو أنس الصافي مستشفى النصر العام بمدينة الضالع. وقدم الوفد معدات ومستلزمات طبية لمستشفى النصر تسلمها نائب مدير المستشفى محمد صالح عثمان.

وتكون وفد مؤسسة يافع للعمل والإنجاز من رئيس المؤسسة الشيخ أبو أنس الصافي ، والمدير التنفيذي المستشار السفير خالد الحصني ، ومدير الصحة في مديرية يافع لبعوس قاسم قحطان ، والشيخ منصر علوي بن غرامة ، وعيسى صالح الصافي. حيث كان في استقبالهم العميد الركن عبدالله مهدي رئيس المجلس الانتقالي ورئيس العمليات المشتركة في محافظة الضالع ، ومحمد صالح عثمان نائب مدير مستشفى النصر العام ، وعلي محسن سنان مدير عام الثقافة وعضو المجلس الإنتقالي في الضالع.

وطاف رئيس المؤسسة والوفد المرافق له بأقسام المستشفى حيث أطلعهم نائب مدير المستشفى على وضع المستشفى وعدد الحالات التي يتم استقبالها يوميا جراء المواجهات التي تحصل في جبهة الضالع الحدودية.

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وأوضح محمد صالح عثمان الصعوبات والمعاناة التي تواجهها إدارة المستشفى وطواقمها الطبية مطلعا وفد المؤسسة عن الإحتياجات التي تحتاجها المستشفى لكي تقوم بدورها المنوط بها.

من جانبه رئيس مؤسسة يافع للعمل والإنجاز الشيخ أبو أنس الصافي قال أن إدارة المؤسسة حال سمعت بالمعاناة التي يواجهها أهلنا في مستشفى النصر بالضالع قررنا دعم المستشفى ببعض المستلزمات الطبية التي المستشفى بحاجتها الماسة. وأكد الصافي قوله "أن مؤسسة يافع للعمل والإنجاز سوف تقف مع أهلنا في الضالع وفقا للإمكانيات المتاحة ، حيث تربطنا بإخواننا وأهلها في ضالع الصمود أواصر القربى والأُخوة والمصير المشترك". من جانبهم عبدالله مهدي، رئيس المجلس الانتقالي وقائد العمليات المشتركة بالضالع ومحمد صالح عثمان نائب مدير مستشفى النصر وعلي محسن سنان مدير عام الثقافة بالمحافظة قدما الشكر الجزيل للوفد برئاسة الشيخ أبو أنس الصافي ولمؤسسة يافع للعمل والإنجاز وإدارتها وكل منتسبيها وداعميها على ما قاموا به من دعم سخي لإخوانهم في الضالع عبر مستشفى النصر العام ، مؤكدين على العلاقات المتينة المتبادلة بين يافع والضالع. الجدير ذكره أن مؤسسة يافع للعمل والإنجاز كانت في وقت سابق قد أوفدت فريق إلى مستشفى النصر بالضالع للاطلاع على وضع المستشفى وتحديد الإحتياجات اللازمة والمستعجلة.

وفي سياق متصل زار وفد مؤسسة يافع للعمل والإنجاز مستشفى الطوارئ التوليدية الشاملة بالضالع واطلع الوفد على وضع المستشفى وما يمكن أن تقدمه المؤسسة للمستشفى من دعم وفق الإمكانيات المتاحة. حيث قدمت إدارة المستشفى لوفد المؤسسة بعض الطلبات والنواقص آملين من قيادة المؤسسة تقديم الدعم والعون الطبي للمستشفى.