مصرع 12 حوثيا بغارات جوية شمالي صعدة

شنت مقاتلات التحالف العربي، السبت، غارات جوية على مواقع وتجمعات لميلشيا الحوثي الانقلابية في محافظة صعدة شمال البلاد. واستهدفت مقاتلات التحالف العربي مواقع وتجمعات لميلشيا الحوثي الانقلابية في محيط مركز مديرية باقم شمال المحافظة. Advertisements وطالت الغارات عناصر تابعة لميلشيا الحوثي الانقلابية، كانوا في طريقهم إلى مواقع الميلشيا. وأسفرت الغارات الجوية عن مصرع 12 عنصرا من ميلشيا الحوثي الانقلابية، وجرح آخرين.

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