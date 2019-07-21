مليشيا الحوثي تحيي جرائم أجدادها الأئمة

قالت مصادر محلية بمحافظة المحويت إن مليشيا الحوثي الإنقلابية، حولت أحد الحصون التاريخية في مركز المحافظة إلى سجن لممارسة إرهابها بحق عشرات المختطفين من معارضيها.

وناشدت المصادر في تصريح صحفي ، وزارتي الثقافة، وحقوق الإنسان بسرعة انقاذ حصن المصنعة التاريخي، الذي حولته المليشيا إلى سجن لمعارضيها من أبناء محافظة المحويت والمحافظات المجاورة لها ، إذ يقبع فيه عشرات المختطفين والناشطين والتربويين والسياسيين، ويتعرضون فيه لشتى أنواع التعذيب، في سعي حوثـي لتدمير ممنهج للآثــار التاريخيــة اليمنية، الذي يتجسد في عداء الإمامة لحضارة وثقافة اليمن التاريخية.

وذكرت المصادر أن هذا يأتي بعد أن استكملت المليشيا ترميمه، لتجدد ذكريات اجدادها الائمة الذين كانوا يتخذونه سجناً للقتل والتنكيل باليمنيين.

يأتي هذا بعد ان أمتلأت مراكز الشرطة وإدارات الأمن والسجون في المناطق التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي الإنقلابية، بالمختطفين السياسيين والصحفيين والمثقفين من معارضيها.