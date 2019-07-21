شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو : روسيا تفاجئ أمريكا والعالم بسلاح فتاك ومرعب غير متوقع .. سيكون بيد الجيش الروسي بعد عده شهور (شاهد) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، أن الصناعة الحربية الوطنية تبدأ العام المقبل بتسليم جيش البلاد منظومات "إس – 500".

جاء ذلك على لسانه في حديث أدلى به لوكالة "إنترفاكس" الروسية.

وقال إن مكونات المنظومة قد خضعت للاختبارات في المصنع حيث أكدت كل مواصفاتها المعلنة سابقا، مضيفا أن صواريخ المنظومة أطلقت أكثر من مرة وتكللت كافة الإطلاقات الصاروخية بنجاح.

وأوضح، بوريسوف، أن وحدات القوات الجوية والفضائية الروسية ستتسلم نماذج مختلفة من المنظومة حسب المهام الموكلة إليها.

هذا وكان وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، قد أعلن في وقت سابق أن الشركات التابعة لمجمع الصناعات الحربية الروسية جاهزة لإنتاج منظومات "إس – 500" الروسية الواعدة للدفاع الجوي.

أما مصممو المنظومة في شركة "روستيخ" الروسية فأعلنوا أن "إس – 500 بروميتاي" لا تعتبر وريثة لمنظومة "إس – 400"، إذ أن إمكاناتها واسعة جدا بصفتها حلقة وصل بين الدرع الصاروخية الاستراتيجية "نودول" ومنظومتي "إس – 300" و"إس – 400" للدفاع الجوي.

مواصفات

Advertisements

تعتبر منظومة صواريخ "أس – 500" الروسية جيل جديد من أرض-جو، وهي مخصصة لاعتراض الصورايخ البالستية عابرة القارات، و نظام الإنذار المبكر والتحكم، وضد الطائرات المشوشة للرادار. هذه المنظومة هي إصدار محسن أو محدث من فئة إس-400 تريومف ذات المدى 600كم. ففئة إس-500 قادرة على استهداف 10 صورايخ بالستية ذات سرعة 7 كم/ث، وهي قادرة اكتشاف الهدف من مدى 800-900 كم.

وإن منظومة صواريخ "أس – 500" هي كلمة جديدة في صناعة الصواريخ الدفاعية، علما أن المرحلة الماضية شهدت تصنيع أنظمة الدفاع الجوي من جهة وأنظمة الدفاع الفضائي من جهة أخرى. أما منظومة "أس – 500 " (بروميتي) فتقترن فيها وظائف كلا النظامين (الصواريخ المضادة للجو والصواريخ المضادة للفضاء). وتقضي المنظومة بمكافحة الطائرات (الأهداف الإيروديناميكية) والصواريخ الباليستية العابرة للقارات، في آن واحد.

ومن المواصفات المميزة للمنظومة "أس – 500 فهي قادرة على اكتشاف وتدمير حتى 10 أهداف باليستية (صواريخ عابرة للقارات) محلقة بسرعة حتى 7 كيلومترات في الثانية، في آن واحد. كما إنها يجب أن تتفوق حسب مواصفاتها على منظومة "أس – 400" الروسية التي تتزود بها حاليا وحدات الدفاع الجوي الروسية، وكذلك على مثيلتها الأمريكية "باتريوت باك – 3" ( Patriot Advanced Capability - 3 ).

من المعروف أن الولايات المتحدة كانت قد تبنت عقيدة توجيه ضربة شاملة خاطفة، تشكل خطورة على روسيا. وقد يتراوح وقت توجيه الضربة بين 40 دقيقة إلى 2.5 ساعة. كما تقضي العقيدة الأمريكية باستخدام طائرات وأجهزة فضائية فرط صوتية (تفوق سرعتها سرعة الصوت 20 مرة) من شأنها أن تعمل في الجو والفضاء على حد سواء.

ولهذا فإن منظومة "أس – 500" الروسية عبارة عن رد روسي حقيقي على خطر توجيه ضربة شاملة خاطفة.

شاهد في مقطع الفيديو صاروخ S-500 الروسي القادر على اعتراض الصواريخ الباليستية والطائرات الحربية الشبح.