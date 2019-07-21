مصادر: الرئيس سيعلن تشكيل حكومة جديدة .. " شاهد أسماء التشكيل الوزاري الجديد ، والحقائب التي سيتقلدها الارياني وبن بريك "

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عدن - ياسمين التهامي - افادت مصادر مطلعة بقيام الرئيس عبدربه منصور هادي بتعديل وزاري جديد في حكومة معين عبد الملك قبل عيد الاضحى. اخبا ر تهمك : وذكرت ان التشكيل الوزاري سيكون كالاتي: 1.د. معين عبدالملك رئيسا للوزراء 2. سالم الخنبشي نائب رئيس الوزراء 3. أحمد الميسري وزير الداخلية نائب رئيس الوزراء 4. معمر الإرياني وزير الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء 5. د شائع محسن الزنداني وزير الخارجية 6. نايف صالح البكري وزير الادارة المحلية 7. صالح الجبواني وزير شؤون المغتربين 8. حافظ معياد وزير الزراعة 9. د. احمد العطية وزير الأوقاف 10. نجيب العود وزير النفط والمعادن Advertisements 11. د. الخضر السعيدي وزير الصحة والإسكان 12. عثمان مجلي وزير السياحة 13 . مروان الدماج وزير الثقافة 14 . محمد الحاوري وزير التخطيط والتعاون الدولي 15 .محمد حسين الدهبلي وزير الشباب والرياضة 16. مراد الحالمي وزير النقل 17. علي هيثم الغريب وزير العدل 18. سالم صالح بن بريك وزير المالية 19.د . عدنان الجفري وزير الثروة السمكية 20. محمد ناجي علاو وزير لحقوق الإنسان 21. فهد كفاين وزير الصناعة 22.جلال فقيره وزير المياه 23.محمد المقدشي وزير الدفاع 24. مهاء البريهي وزيرة الشؤون الاجتماعيه والعمل 25. د. محمد عبدالله مارم وزير التربية والتعليم 26. د. عادل باحميد وزير التعليم العالي 27. صالح الحميدي وزير الإعلام 28. م. وليد الصراري وزير الأشغال والطرقات 29. د.حسام الشرجبي محافظ البنك المركزي

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