شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــــاجل .. "بن سلمان" يتلقى خبر كالصاعقة قبل قليل .. والشعب السعودي يحبس انفاسه .. شــاهد والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - بعد تتبع سلسلة من الوثائق وعدد من المقابلات والتحريات ، ضمت شركة "هود يونيت" المالية ، تم توجيه الاتهام رسميا إلى ولي عهد المملكة العربيةالسعودية الأمير محمد بن سلمان بالتهرب من الضرائب في فرنسا .
اخبا ر تهمك :
حيث أكد عمدة ضاحية "لوزيان" في العاصمة الفرنسية باريس "أنديير بورجوا" أن بن سلمان قد تحايل للتهرب من دفع الضريبة العقارية المقررة على قصره الفاخر في ضواحي باريس ، والبالغ سعره قرابة 370 مليون دولار ، مؤكدا أنه لم يدخل إلى خزينة الدولة الفرنسية دولارا واحدا من صفقة بيع القصر الذي تعود ملكيته إلى الملك لويس الرابع عشر ، حيث كانت الخزينة الفرنسية تستحق عدة ملايين من اليوروهات كضرائب عن صفقة نقل الملكية ، وأشار "بورجوا" إلى مقال نشرته "نيويورك تايمز" حول ملكية القصر التي تم تغطيتها بواسطة مجموعة من المحامين والمحاسبين عبر شركات وهمية في فرنسا ، بينما تعود الملكية الحقيقية لشركة سعودية يملكها ولي العهد محمد بن سلمان .
ويعتبر هذا القصر أغلى قصر في العالم ، حيث يحتوي على نافورة من الذهب الخالص ، وتماثيل من الجرانيت والرخام النادر ، وحديقة تمتد على مساحة 57 فدانا ، وتبلغ مساحة مباني القصر خمسمائة متر مربع ، ويحتوي على قاعة سينما ، وعشرة غرف نوم ، وقاعتان للرقص ، وغرفة للتأمل ، وأحواض سباحة داخلية وخارجية ، وملعب اسكواش ، وصالة رياضية ، ومسرح وملهى ليلي خاص وقبو للخمور ، وتمثال لويس الرابع عشر المصنوع من رخام الكرارة التركي ، وتم تجهيز أثاثه وتصميمات أجهزة البث الداخلية من خلال شركات دولية متخصصة .
والجدير بالذكر أن ممثلة الواقع الأمريكية الشهيرة "كيم كاردشيان" كانت قد أصرت على إقامة حفل زفافها على "كاني وست" في هذا القصر التاريخي .
كانت هذه تفاصيل خبر عــــــــاجل .. "بن سلمان" يتلقى خبر كالصاعقة قبل قليل .. والشعب السعودي يحبس انفاسه .. شــاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.