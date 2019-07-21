شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار للريال اليمني وسط صعود للعملات الاجنبية مع بداية الاحد …اخر التحديثات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت أسعار الريال اليمني أمام العملات الأجنبية والعربيةمع بداية اليوم الاحد تراجعاً كبيراً مع ارتفاع أسعار الدولار بمختلف المحافظات.

وكانت الأسعار كالتالي:

أسعار الشراء: الريال السعودي بـ 153ريالًا الدرهم الإماراتي بـ 154 ريالا. الدولار الأمريكي 582 ريالًا Advertisements أسعار البيع: الريال السعودي بـ 154 ريالًا الدرهم الإماراتي بـ 156 ريالا. الدولار الأمريكي 586 ريالًا

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