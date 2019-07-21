شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : التفاصيل الكاملة لاعتقال طارق في مأرب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعتقلت قوات الأجهزة الأمنية في محافظة مأرب ناشطاً من أبناء محافظة حضرموت دون أي تهمة أو مسوغ قانوني.



وقالت مصادر في محافظة مأرب، إن أجهزة الأمن في محافظة مأرب اعتقلت الناشط طارق علي منصور دون معرفة أسباب الاعتقال حتى الآن.

اخبا ر تهمك :

Advertisements

وأضافت المصادر أن أفراد من قسم المطار اقتحموا الغرفة التي يقطن فيها منصور بفندق الشموخ اليومين الماضيين، ومن ثم جرى اعتقاله دون أي تهمة، مشددةً على أنه لم يتم الإفراج عنه حتى الآن.

ورجحت المصادر اعتقال الناشط طارق على خلفية كتاباته على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مشيرةً إلى أن هذا هو السبب المؤكد الذي يقف وراء اختطافه.

يشار إلى أن السلطات الأمنية وأجهزة الاستخبارات والشرطة العسكرية في المحافظة قامت بالكثير من الاعتقالات المماثلة، والتي كان آخرها اعتقال الناشط والكاتب المهندس حافظ مطير؛ بسبب كتاباته على قيادات هاشمية نافذة تمسك مناصب قيادية رفيعة في الجيش الوطني.