مسؤول في مركزي عدن يكشف عن فساد من العيار الثقيل في حكومة المرتزقة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عدن

يواصل مسؤولوا حكومة الإرتزاف نشر غسيلهم على الملأ، حيث نشر مستشار محافظ البنك المركزي في عدن رشيد عبدالكريم الأنسي، وثائق خطيرة تدين نائب المحافظ، شكيب حبشي بقضايا فساد بمئات الملايين من الريالات.

وتوعد الأنسي بنشر الكثير من الوثائق تباعا، حيث أشار إلى ان المخالف الأولى والمعززة بالوثيقة تؤكد الآتي:

التواطئي مع ذوي العلاقة – نوفل سعيد عبد الله حبشي شقيق نائب المحافظ وبالمخالفة للقانون المالي وتوصيات وزارة المالية أدى إلى اكتساب غير مشروع بمبلغ وقدره 1,335,252,945.00

مليار وثلاثمائة وخمسة وثلاثون مليون ومائتان واثنان وخمسون وتسعمائة وخمسة واربعون ريال

حيث وبموجب تعزيز وزراه المالية في حكومة المرتزقة رقم 266/9 بتاريخ 10 مارس 2019 بصرف ما يعادل 7،003،687 دولار أمريكي لصالح حساب لدى البنك الاهلي باسم نوفل للتجارة والتوكيلات فرع المكلة اروى . حيث تم خصم المبلغ من حساب الموازنة العامة بالريال بسعر 381 وبمبلغ يعادل 2,668,404,747.00

تفاصيل العملية :

مبلغ التعزيز 7،003،687 دولار سعر الصرف (381 ) ريال لكل دولار

المبلغ المخصوم من حساب الحكومة 2,668,404,747.00

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المبلغ المقيد لشركة نوفل بحسب سعر التقييم 2,481,616,449.00

المبلغ المحول لحساب شركة نوفل 6,513,429.00

المعادل وفق سعر الصرف يوم العملية 10 مارس 6,513,429.00 586 – 3,816,869,394.00

الفارق 1,335,252,945.00

حيث ومن خلال وثائق العملية تم ارتكاب المخالفات التالية:

صرف التعزيز بعملة الدولار بنفس مبلغ التعزيز الذي ادى الى تحمل البنك المركزي فارق سعر 1335252945 ريال مقارنة بين سعر المصارفة 381 وسعر السوق في يوم العملية 586

التدليس من خلال تنفيذ عمليات المصارفة في حساب وسيط.

وكان جنود أمن، اعتدوا على مستشار محافظ البنك للرقابة والالتزام رشيد الانسي أمام مرأى ومسمع الموظفين في صورة مهينة تعبر عن مدى العنجهية والتعسف الذي وصل إليه رجال الأمن في عدن.

وأوضح شهود عيان أن نائب محافظ البنك استدعى رجال امن وأمرهم بإخراج الانسي بالقوة، ونعته بالشمالي “الدحباشي”، مشيرين إلى أن رجال الامن تعاملوا مع رشيد الأنسي بقسوة ووحشية ولاإنسانية.

من جانبه ادانت نقابة الموظفين في البنك المركزي بعدن، ما تعرض له مستشار محافظ البنك، رشيد الأنسي، محملة الجهات الأمنية مسؤولية ما حدث .

وطالبت النقابة بتحييد البنك وموظفيه عن الصراعات السياسية الدائرة في محافظة عدن.