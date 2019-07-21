وكيل أول سقطرى يؤكد اهتمام السلطة المحلية بقطاع الامن

اكد وكيل أول محافظة سقطرى رائد الجريبي اهتمام السلطة المحلية بقطاع الامن بالمحافظة لما من شأنه حفظ امن واستقرار الأرخبيل.

وحث الجريبي خلال لقائه، اليوم السبت، قيادة شرطة مديرية قلنسية وعبد الكوري، على رفع من مستوى اليقظة الامنية بشكل مستمر والعمل بروح الفريق الواحد وتعزيز التنسيق مع الاجهزة الامنية الاخرى للوصول الى الهدف الرئيسي في الحفاظ على استقرار المديرية والارخبيل بشكل عام.

وناقش وكيل اول المحافظة مع قيادة شرطة المديرية الجهود المبذولة في استتباب امن قلنسية وعبد الكوري والحفاظ على السكينة العامة، مستمعاً الى شرحاً مفصلاً من مدير شرطة قلنسية الملازم سعيد ماطر عن الوضع الامني في المديرية و جهود رجال الشرطة في تأمين المديرية من خلال إنشاء نقطة امنية ودوريات مستمرة.