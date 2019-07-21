وزارة الخارجية تدين احتجاز النظام الإيراني ناقلة النفط البريطانية

أدانت الجمهورية اليمنية احتجاز ناقلة النفط البريطانية "ستينا أمبيرو" من قبل النظام الإيراني في مضيق هرمز.

ووصفت وزارة الخارجية في بيان لها، هذا العمل يعد استمراراً للتصعيد ضد الملاحة الدولية في المياه الدولية، مؤكدة تضامن الحكومة اليمنية مع المملكة المتحدة الصديقة.

ودعت الوزارة، المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الممارسات الإيرانية والضغط على النظام الإيراني لوقف التصعيد والاستفزازات التي قد ترفع من مستوى التوتر في المنطقة وتهدد الأمن والسلم الدوليين.