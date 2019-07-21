شكرا لقرائتكم خبر عن رهف القنون تثير غضب عارم يجتاح جميع شبكات التواصل الاجتماعية .. بعد اعترافها بكل وقاحة مارست بجسدي بشكل واسع في كندا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حصل على مقطع متداول في شبكات التواصل الاجتماعية سبب غضب الراي العام السعودي بسبب التجاوزات والسلوكات واللفاظ الخادشه للحياه لرهف مع الاشخاص الاخيرين دون دين او حياء وكان هناك مجموعة اسئله تتمثل في حقيقه هروب رهف القنون من اهلها حيث قالت بشكل مباشر كنت ( سإقتل ) في حال استمريت بالمكوث في السعوديه بسبب اهلي لاني مخربتها ! اخبا ر تهمك : Advertisements وتابع الهدهد اونلاين المقطع والتعليقات علية فيما يرى الاغلبيه بان رهف ليس معنفه بقدر ماهي تبحث عن الحريه الجنسيه وشرب الخمور والحشيش كما كانت تروج لها سابقا في صور اخرى لها نشرتها في حسابها الشخصي وايضاء صرحت سابقا بانها ذهبت الى تايلند لعمليه تغيير وانها ماكانت لتسطيع فهل هذه الامور في المملكة العربية السعوديه لان القران والسنه النبويه والدين والعرف والخلق وشيم العربيه كلها عوامل تمنع تفسخ المراه وجعلها سلعه ماديه لم يريدها. View this post on Instagram ازبل من جذي ما شفت الله يعزكم #رهف_القنون ...!🙂 • • • ‏‎🔥تفضل واطلب ورق عنب ناطع 🔥 ‏‎🔥ايادي كويتيه🔥 😊اسأل عن شغل "ورد وعنب" شغل بيت جربنا😊 ‏‎🌐تفضل زور صفحتنا 👇😍 للتواصل واتس اب : 97500450 🌐 ____________ ‏@wrdo3nb ~~ @wrdo3nb ~~ @wrdo3nb ‏@wrdo3nb ~~ @wrdo3nb ~~ @wrdo3nb A post shared by برودكاست🌐 (@broodcast) on Jun 30, 2019 at 1:21pm PDT

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رهف القنون تثير غضب عارم يجتاح جميع شبكات التواصل الاجتماعية .. بعد اعترافها بكل وقاحة مارست بجسدي بشكل واسع في كندا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.