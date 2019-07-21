شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــــاجل .. وزارة العمل السعودية تعلن قبل قليل خبر سار لجميع الشعب السعودي .. هذا ما سيحدث بعد 24 ساعة .. شاهد (صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم السبت، الباحثين عن وظائف في قطاع المطاعم والمقاهي لحضور "ملتقى فرصة للتوظيف"، وذلك يوم الإثنين المقبل. اخبا ر تهمك : Advertisements وأوضحت الوزارة أن الوظائف التي سيتم توفيرها خلال الملتقى متاحة للباحثين للعمل من الجنسين، وذلك في الملتقى الذي سيقام بمقر "غرفة الرياض" الرئيسي بشارع الضباب من الساعة 10 صباحاً إلى الساعة 7 مساء. من جهتها، أعلنت غرفة الرياض ممثلة بلجنة الموارد البشرية وسوق العمل أن الملتقى يوفّر 1400 فرصة عمل بمشاركة 22 شركة، بهدف تمكين المواطنين من الفرص الوظيفية والمساهمة في توطين القطاع.

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