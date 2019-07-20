سقوط قتلى وجرحى من المليشيا بغارات للتحالف شمال الضالع

شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، مساء اليوم السبت، سلسله غارات جوية على تجمعات لمليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، غربي محافظة الضالع جنوبي البلاد.
وبحسب مصادر محلية، استهدفت الغارات تجمعات وآليات مليشيا الحوثي، في معسكر الجب الخاضع لسيطرتها شمالي منطقة حجر.
وأسفرت الغارات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا، وتدمير آليات قتالية تابعة لها.
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