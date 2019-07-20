وزير الأوقاف يناقش الإستعدادات لاستقبال الحجاج خلال اليومين القادمين

ناقش وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور أحمد عطية صباح اليوم بمقر مكتب شؤون حجاج اليمن بمكة المكرمة، الجاهزية والإستعدادات الجارية لإستقبال الحجاج اليمنيين خلال اليومين القادمين.

جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه الوزير بقيادة قطاع الحج والعمرة المتمثلة بإدارة النقل ، وإدارة المسار الإلكتروني ومركز المعلومات، وإدارة الحج والعمرة، وإدارة الشؤون الإدارية، وإدارة المتابعة والعلاقات، وإدارة المهندسين والمخيمات، وإدارة المساكن والإعاشة ، وبقية الإدارات.

وأستمع الوزير من مدراء الإدارات إلى شرح مفصل عن سير عمل الإدارات من ابتداء فتح باب العمرة وحتى اللحظة الراهنة وما رافقهما من تجهيزات وترتيبات لموسم حج هذا العام 1440هـ، مشيداً بجهود العاملين في القطاع لما يقومون به من عمل جليل ونبيل في خدمة ضيوف الرحمن.

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وتطرق الوزير إلى أهمية أن يكون الموسم الجاري موسماً نموذجياً يتميز عن سابقه، يُقدم فيه خدمة أفضل للحجاج وفق أعلى المعايير والمواصفات.

وأشاد الوزير بجهود فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية الذي يتابع مسيرة الحج، مثمنا دور الأشقاء في المملكة العربية السعودية لما يقدمونه من تسهيلات لليمنين على كل الأصعدة.

حضر اللقاء وكيل الوزارة لقطاع الحج والعمرة مختار الرباش، والوكيل المساعد لقطاع الحج والعمرة طارق القرشي.