نادي الجالية اليمنية في الرباط يشارك في بطولة كأس العرش بالمغرب

شارك نادي الجالية اليمنية بالمغرب ،اليوم ، في بطولة كأس العرش للجاليات لكرة القدم في مملكة المغرب.
وأشار سفير اليمن لدى المغرب عزالدين الاصبحي الى ان مشاركة نادي الجالية اليمنية في المغرب (نادي اليمن السعيد) في مثل هذه البطولات يعد من الأنشطة التي تحرص السفارة دوماً على المشاركة فيها لإبراز الوجه الحضاري لليمن وتعزيز العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين وبما يسهم بتطوير قدرات شباب الجالية اليمنية في المغرب.
وثمن السفير الاصبحي موقف المملكة المغربية الداعم لليمن قيادة وحكومة وشعب.
ويشارك في البطولة الى جانب نادي اليمن السعيد التابع للجالية اليمنية في المغرب كلاً من اندية الرجاء القنيطري المغربي ،وأكاديمية ديار فوت الكاميروني ،وفس رويال سبور جمهورية الكونغو الديمقراطية
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