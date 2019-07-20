شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : مصادر اردنية مقربة تفجر مفاجأ من العيار الثقيل و تعلن قبل قليل طلاق الاميرة "هيا بنت الحسين" من "بن راشد" .. شــاهد (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر الصحفي والمحلل السياسي الأردني المعروف،-من أصل فلسطيني-، الدكتور اسامة فوزي، ناشر ورئيس تحرير صحيفة عرب تايمز، الصادرة في امريكا، مقطع فيديو جديد، - رصده "بويمن"، يتحدث فيه عن آخر مستجدات قضية هروب الأميرة "هيا بنت الحسين" زوجة حاكم دبي،

وعلق الدكتور اسامة فوزي، على الدعوى القضائية التي قال إنها ستنظر قريبا في لندن، والتي تتعلق بطلاق حاكم دبي من الاميرة هيا وادعاء الحاكم ان الاميرة خطفت اولاده وهربت الى لندن رغم انه طلقها في محاكم دبي.

وتعد الأميرة الأخت غير الشقيقة لملك الأردن، عبد الله الثاني، الوجه الأبرز والمعروف من بين زوجات حاكم دبي الست، حيث كانت تظهر إلى جانب زوجها في المناسبات الإقليمية والدولية، وترحب بالزوار الكبار وتلقي الخطابات، وهو أمر غير عادي لزوجة حاكم دولة خليجية.

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لكنها برزت في الآونة الأخيرة لسبب مختلف؛ فقد أصبحت جزءاً من موجة متزايدة في العالم العربي: "نساء يهربن من بيوتهن بحثاً عن ملجأ في مكان آخر".

فالأميرة هيا هي المرأة الثالثة التي يعتقد أنها هربت من دبي مع ولديها؛ الشيخ زايد (7 أعوام)، والشيخة جليلة (11 عاماً).