الإطاحة بعصابة خطيرة تمارس قطع الطريق في عمران

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عمران

أحبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة عمران، محاولات خطيرة لإعادة قطع الطريق واحتجاز المواطنين كما كان في عهد أولاد الاحمر.

وقد لقى أحد المطلوبين للعدالة في محافظة عمران مصرعه اليوم، اثر مقاومته رجال الأمن الذين انطلقوا لفتح الطريق التي حاول المطلوب نصب قطاع فيها .

وأوضح مصدر امني بالمحافظة لوكالة الأنباء اليمنية (سبا) أن أمن محافظة عمران نفذ حملة أمنية لضبط المدعو “مجاهد قايد قشيرة” وعصابته التي أقدمت امس على قطع الطريق العام – طريق ريدة خارف -، وقتل مواطن وجرح آخر اثناء مرورهم في الطريق ، وقبلها قاموا بضرب أحد المواطنين حتى الموت .

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وأشار المصدر إلى انه بعد محاصرة العصابة وأرسال وساطة من المنطقة بتسليم انفسهم دون مقاومة ، إلا أنهم رفضوا وباشروا رجال الأمن والوساطة بإطلاق نار كثيف ، ما أدى إلى استشهاد اثنين من الوساطة ، وهما الشيخ محمد حسن الشتوي وأخيه الشيخ هادي حسن الشتوي . من ذيبين ، واستشهاد اثنين من رجال الأمن ، وجرح آخرين .

واضاف المصدر ان رجال الأمن قاموا بالرد على العصابة ومداهمة الوكر الذي تحصنوا بداخله ، وتمكنوا من القضاء على زعيم العصابة وضبط عدد منهم.

وأكد المصدر ان الحملة الأمنية مازالت مستمرة حتى يتم القبض على بقية افراد العصابة .

يشار إلى ان الصريع ” مجاهد قشيرة ” سبق ان صدر ضده أوامر ضبط قهري لقيامه بسرقة العديد من السيارات من العاصمة وعدد من المحافظات ، وارتكابه جرائم حرابة وسرقة بالإكراه .