مرتزقة العدوان يواصلون قصفهم لمنازل المواطنين في الحديدة

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الحديدة
اقدمت قوى تحالف العدوان ، اليوم السبت، على قصف عدة أحياء سكنية في مناطق متخلفة من محافظة الحديدة بأكثر من 100 صاروخ وقذيفة مدفعية, في خرق جديد لاتفاقية السويد.
واكدت مصادر محلية أن قوى العدوان قصفت بأكثر من 22 صاروخ كاتيوشا و 41 قذيفة مدفعية على منازل وممتلكات المواطنين في قريتي الزعفران ومحل الشيخ بكيلو 16, فيما استهدفت مدفعية الغزاة والمرتزقة مضخة مياه للمواطنين أمام شركة سابحة بذات المنطقة, أدت إلى أضرار بالغة في المنازل والممتلكات المستهدفة.
وأضافت أن ممتلكات ومنازل المواطنين في شارع الخ%D
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