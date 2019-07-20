أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم السبت، الموافق 20 يوليو/ تموز 2019م، وهي كالتالي: وصول 5000ألف جرعة من لقاحات الكوليرا إلى عدن https://www.alyamanalaraby.com/405276 من هو القيادي الحوثي الذي قتل في الحديدة في ظروف غامضة؟ https://www.alyamanalaraby.com/405277 تدشين الدورة التدريبية حول ترصد حالات الشلل الرخو الحاد بالمهرة https://www.alyamanalaraby.com/405282 الهلال الإماراتي يقدم شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية لمستشفى الدريهمي بالحديدة https://www.alyamanalaraby.com/405283 وكيل مأرب يدشن ورشة العمل التعريفية لمدربي التوعية الصحية بالمدارس https://www.alyamanalaraby.com/405284 قائد الحزام الأمني في أبين يتعهد باستئصال الارهاب من جذوره https://www.alyamanalaraby.com/405286 إنهيار سطح منزل صحفي في عدن على رؤوس أفراد أسرته https://www.alyamanalaraby.com/405287 بمقر مؤسسة الفجر المصرية.. ندوة حول آليات المشاركة السياسية للشباب https://www.alyamanalaraby.com/405288 تدشين الجولة الثانية لحملة الرش الضبابي لمكافحة حمى الضنك بتعز https://www.alyamanalaraby.com/405289 إصابة إمرأة وأضرار بمنازل المواطنين جراء صواريخ الكاتيوشا الحوثية بالضالع https://www.alyamanalaraby.com/405290 Advertisements الجمهورية اليمنية تدين احتجاز إيران لناقلة نفط بريطانية في مضيق هرموز https://www.alyamanalaraby.com/405295 سياسي: مليشيا الحوثي تقوم بتصفية مشايخ قبليين آخرهم مجاهد قشيرة https://www.alyamanalaraby.com/405297 وكيل تعز: التعليم الفني والمهني لا يقل أهمية على التعليم العام https://www.alyamanalaraby.com/405298 مليشيا الحوثي تستحدث خط إمداد حربيا لمهاجمة منطقة جنوب الحديدة https://www.alyamanalaraby.com/405302 رئيس الوزراء يعزي الحدي في وفاة والدته https://www.alyamanalaraby.com/405303 وزارة الاوقاف تكثف جهودها في استقبال الحجاج اليمنيين https://www.alyamanalaraby.com/405304 تعز: جنود من اللواء 35 ينتشلون جثة مواطن سقط من مرتفع جبلي شاهق https://www.alyamanalaraby.com/405305 تعز تدشن المرحلة الثانية من حملة ضد حمى الضنك https://www.alyamanalaraby.com/405315 وزير الإعلام: النظام الايراني أصبح أداة للإرهاب في المنطقة https://www.alyamanalaraby.com/405318 المليشيا تستأنف شق طريق إمداد حربي بين مدينتي زبيد والتحيتا بالحديدة https://www.alyamanalaraby.com/405320 "الخليج 365" ينشر مواعيد إقلاع الرحلات الجوية ليوم غد الأحدhttps://www.alyamanalaraby.com/405322

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