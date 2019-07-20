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أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم السبت، الموافق 20 يوليو/ تموز 2019م، وهي كالتالي:

وصول 5000ألف جرعة من لقاحات الكوليرا إلى عدن

https://www.alyamanalaraby.com/405276

من هو القيادي الحوثي الذي قتل في الحديدة في ظروف غامضة؟

https://www.alyamanalaraby.com/405277

تدشين الدورة التدريبية حول ترصد حالات الشلل الرخو الحاد بالمهرة

https://www.alyamanalaraby.com/405282

الهلال الإماراتي يقدم شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية لمستشفى الدريهمي بالحديدة

https://www.alyamanalaraby.com/405283

وكيل مأرب يدشن ورشة العمل التعريفية لمدربي التوعية الصحية بالمدارس

https://www.alyamanalaraby.com/405284

قائد الحزام الأمني في أبين يتعهد باستئصال الارهاب من جذوره

https://www.alyamanalaraby.com/405286

إنهيار سطح منزل صحفي في عدن على رؤوس أفراد أسرته

https://www.alyamanalaraby.com/405287

بمقر مؤسسة الفجر المصرية.. ندوة حول آليات المشاركة السياسية للشباب

https://www.alyamanalaraby.com/405288

تدشين الجولة الثانية لحملة الرش الضبابي لمكافحة حمى الضنك بتعز

https://www.alyamanalaraby.com/405289

إصابة إمرأة وأضرار بمنازل المواطنين جراء صواريخ الكاتيوشا الحوثية بالضالع

https://www.alyamanalaraby.com/405290

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الجمهورية اليمنية تدين احتجاز إيران لناقلة نفط بريطانية في مضيق هرموز

https://www.alyamanalaraby.com/405295

سياسي: مليشيا الحوثي تقوم بتصفية مشايخ قبليين آخرهم مجاهد قشيرة

https://www.alyamanalaraby.com/405297

وكيل تعز: التعليم الفني والمهني لا يقل أهمية على التعليم العام

https://www.alyamanalaraby.com/405298

مليشيا الحوثي تستحدث خط إمداد حربيا لمهاجمة منطقة جنوب الحديدة

https://www.alyamanalaraby.com/405302

رئيس الوزراء يعزي الحدي في وفاة والدته

https://www.alyamanalaraby.com/405303

وزارة الاوقاف تكثف جهودها في استقبال الحجاج اليمنيين

https://www.alyamanalaraby.com/405304

تعز: جنود من اللواء 35 ينتشلون جثة مواطن سقط من مرتفع جبلي شاهق

https://www.alyamanalaraby.com/405305

تعز تدشن المرحلة الثانية من حملة ضد حمى الضنك

https://www.alyamanalaraby.com/405315

وزير الإعلام: النظام الايراني أصبح أداة للإرهاب في المنطقة

https://www.alyamanalaraby.com/405318

المليشيا تستأنف شق طريق إمداد حربي بين مدينتي زبيد والتحيتا بالحديدة

https://www.alyamanalaraby.com/405320

"الخليج 365" ينشر مواعيد إقلاع الرحلات الجوية ليوم غد الأحدhttps://www.alyamanalaraby.com/405322

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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