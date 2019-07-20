أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم السبت، الموافق 20 يوليو/ تموز 2019م، وهي كالتالي:
وصول 5000ألف جرعة من لقاحات الكوليرا إلى عدن
https://www.alyamanalaraby.com/405276
من هو القيادي الحوثي الذي قتل في الحديدة في ظروف غامضة؟
https://www.alyamanalaraby.com/405277
تدشين الدورة التدريبية حول ترصد حالات الشلل الرخو الحاد بالمهرة
https://www.alyamanalaraby.com/405282
الهلال الإماراتي يقدم شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية لمستشفى الدريهمي بالحديدة
https://www.alyamanalaraby.com/405283
وكيل مأرب يدشن ورشة العمل التعريفية لمدربي التوعية الصحية بالمدارس
https://www.alyamanalaraby.com/405284
قائد الحزام الأمني في أبين يتعهد باستئصال الارهاب من جذوره
https://www.alyamanalaraby.com/405286
إنهيار سطح منزل صحفي في عدن على رؤوس أفراد أسرته
https://www.alyamanalaraby.com/405287
بمقر مؤسسة الفجر المصرية.. ندوة حول آليات المشاركة السياسية للشباب
https://www.alyamanalaraby.com/405288
تدشين الجولة الثانية لحملة الرش الضبابي لمكافحة حمى الضنك بتعز
https://www.alyamanalaraby.com/405289
إصابة إمرأة وأضرار بمنازل المواطنين جراء صواريخ الكاتيوشا الحوثية بالضالع
https://www.alyamanalaraby.com/405290
الجمهورية اليمنية تدين احتجاز إيران لناقلة نفط بريطانية في مضيق هرموز
https://www.alyamanalaraby.com/405295
سياسي: مليشيا الحوثي تقوم بتصفية مشايخ قبليين آخرهم مجاهد قشيرة
https://www.alyamanalaraby.com/405297
وكيل تعز: التعليم الفني والمهني لا يقل أهمية على التعليم العام
https://www.alyamanalaraby.com/405298
مليشيا الحوثي تستحدث خط إمداد حربيا لمهاجمة منطقة جنوب الحديدة
https://www.alyamanalaraby.com/405302
رئيس الوزراء يعزي الحدي في وفاة والدته
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وزارة الاوقاف تكثف جهودها في استقبال الحجاج اليمنيين
https://www.alyamanalaraby.com/405304
تعز: جنود من اللواء 35 ينتشلون جثة مواطن سقط من مرتفع جبلي شاهق
https://www.alyamanalaraby.com/405305
تعز تدشن المرحلة الثانية من حملة ضد حمى الضنك
https://www.alyamanalaraby.com/405315
وزير الإعلام: النظام الايراني أصبح أداة للإرهاب في المنطقة
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المليشيا تستأنف شق طريق إمداد حربي بين مدينتي زبيد والتحيتا بالحديدة
https://www.alyamanalaraby.com/405320
"الخليج 365" ينشر مواعيد إقلاع الرحلات الجوية ليوم غد الأحدhttps://www.alyamanalaraby.com/405322
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