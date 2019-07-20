المليشيا تستأنف شق طريق إمداد حربي بين مدينتي زبيد والتحيتا بالحديدة

استأنفت المليشيات الحوثية شق طريق إمداد ترابية لمهاجمة منطقة إستراتيجية جنوب الحديدة، في تحدٍ صارخ لمخرجات الإجتماع الثلاثي المشترك للجنة الرقابة الأممية والذي أقر نقاطاً رئيسية للحد من التصعيد وإنقاذ إتفاق السويد.

وأكدت مصادر عسكرية ميدانية أن المليشيات الحوثية في مديرية زبيد إستأنفت اليوم السبت 20 يوليو العمل في طريق إمداد حربي يبدأ من مناطق نائية بين مدينتي زبيد والتحيتا مروراً بقرى حسين رضى والمسلب والروية وبني الهادي.

وتهدف للإلتفاف على القوات المشتركة في مدينة التحيتا وصولاً إلى مواقع بقايا جيوبها في مناطق نائية جنوب المدينة.

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وكانت المليشيات المدعومة والمدفوعة إيرانيا لنسف إتفاق السويد قد بدأت أعمال الشق في هذا الطريق – على بعد 7 كيلو شرق مدينة التحيتا – مطلع يونيو الفائت ضمن محاولاتها تأمين خط إمداد من جهة زبيد تزامنا مع هجوم فاشل شنته بقايا جيوبها على مناطق الجبلية – جنوب التحيتا- ضمن مخطط يائس يستهدف العودة الى مناطق إستراتيجية تمكنها من تهديد الخط الساحلي الواصل إلى مدينة الحديدة.

يشار إلى أن القوات المشتركة رصدت عشية الإجتماع المشترك للجنة الرقابة الأممية الذي إنعقد منتصف الإسبوع الفائت على متن سفينة في المياه الإقليمية ، وصول تعزيزات جديدة لمليشيات الحوثي من جهة زبيد وإنتشارها في أوساط مزارع الليمون الكثيفة جنوب التحيتا.

وتتزامن ترتيبات المليشيات الحوثية جنوب الحديدة مع ترتيبات مماثلة لها داخل مدينة الحديدة الأمر والذي يؤكد مضيها في التصعيد المدفوع إيرانيا لنسف إتفاق السويد.