وزير الإعلام: النظام الايراني أصبح أداة للإرهاب في المنطقة

أكد وزير الاعلام معمر الارياني "أن النظام الايراني تجاوز كل الخطوط الحمراء وأصبح أداة طولى لنشر الإرهاب والفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة". وأضاف الوزير الارياني في تصريح لوكالة الانباء اليمنية(سبأ)"ان اليمن عانت لسنوات من التدخلات والسياسات الايرانية الخبيثة وهاهو العالم بما فيه الدول الكبرى يكتوي بنيران وإرهاب هذا النظام المارق". وأشار إلى تحذيرات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية في العام 2013 من الدور الايراني المزعزع لأمن واستقرار اليمن والمنطقة ومساعيه تصدير الثورة الخمينية. ولفت الارياني إلى الممارسات الإرهابية للنظام الإيراني من خلال استهداف السفن التجارية واختطافها وتشكيل مليشيات طائفية لإدارة حروب بالوكالة في المنطقة ومنها اليمن وتزويدها بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة. ودعا وزير الاعلام المجتمع الدولي إلى موقف حازم إزاء ممارسات النظام الإيراني ونزع مخالبه في المنطقة ابتداء من المليشيا الحوثية وذلك عبر دعم الحكومة اليمنية لاستعادة الدولة وإسقاط الانقلاب، والعمل الجاد لوقف حالة العبث والفوضى والتهديد الخطير للممرات الدولية وحركة التجارة العالمية والذي يمس مصالح العالم برمته.

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