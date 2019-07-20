تعز تدشن المرحلة الثانية من حملة ضد حمى الضنك

دشن برنامج الوطني لمكافحة الملاريال اليوم في تعز حملة الرش الضبابي مكافحة البعوض الناقل لحمى الضنك الجولة الثانية في مديريات ( المظفر ، القاهرة ، صالة ، جبل حبشي ) .

وذكر مدير عام مكتب الصحة الدكتور عبد الرحيم السامعي ، إلى أن هذه الحملة جاءت في إطار الجهود التي يقوم بها المكتب للقضاء على الوباء المستوطن في مدينة تعز منذ سنوات .

ونوه السامعي إلى أن المرحلة الأولى نفذّت في شهر مايو الماضي وحققت نجاحاً كبيراً المؤشرات الأولية الصادرة عن إدارة الترصد الوبائي التي اشارت إلى انخفاض عدد حالات الإصابة هذا العام بنسبة 80 % عن العام الماضي ولم تسجل أي حالة وفاة حتى الآن .

وإهاب الدكتور السامعي بالأخوة المواطنين في المديريات المستهدفة بضرورة التعاون مع الفرق الميدانية من أجل إنجاح الحملة وتحقيق الهدف منها والقضاء على الوباء .