تعز: جنود من اللواء 35 ينتشلون جثة مواطن سقط من مرتفع جبلي شاهق

تمكنت جنود من اللواء 35 من انتشال جثة مواطن سقط من مرتفع جبلي شاهق في علة شرجب بمديرية الشمايتين.

واوضح نائب قائد قطاع الحجرية العسكري في اللواء 35 العقيد عارف الهويش ل"عدن الغد" انه تلقى امس الخميس نداء استغاثة لإنتشال جثة شاب سقط قبل 3 ايام من هاوية أعلى أحد الجبال إلى أسفل نقيل نصير

واضاف الهويش انه لبى الاستغاثة وأرسل احد اطقم التدخل السريع مع أفراده إلى اسفل النقيل لانتشال جثة الشاب علي محمد الشرجبي من منحدرات تسكنها الطيور وبالتعاون مع ابناء العزلة تم تسليم الجثة إلى اهلها

وعبر اهالي عزلة شرجب واسرة المتوفي عن شكرهم وعرفانهم للعقيد الهويش وان هذا الموقف ليس بالجديد او الغريب عنهم