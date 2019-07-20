وزارة الاوقاف تكثف جهودها في استقبال الحجاج اليمنيين

ناقش وزير الاوقاف اليوم مبقر مكتب شؤون حجاج اليمن بمكة المكرمة مع قيادة قطاع الحج والعمرة المتمثلة بإدارة النقل، وإدارة المسار الإلكتروني ومركز المعلومات، وإدارة الحج والعمرة، وإدارة الشؤون الإدارية، وإدارة المتابعة والعلاقات، وإدارة المهندسين والمخيمات، وإدارة المساكن والإعاشة، وبقية الإدارات ،الجاهزية والإستعدادات الجارية لإستقبال الحجاج اليمنيين.

وخلال الاجتماع استمع وزير الاوقاف من مدراء الإدارات إلى شرح مفصل عن سير عمل الإدارات منذ فتح باب العمرة وحتى اللحظة الراهنة وما رافقهما من تجهيزات وترتيبات لموسم حج هذا العام 1440هـ ..مشيداً بجهود العاملين في القطاع لما يقومون به من عمل جليل ونبيل في خدمة ضيوف الرحمن.

وشدد اللقاء على ضرورة أن يكون الموسم الجاري موسماً نموذجياً يتميز عن سابقه، يُقدم فيه خدمة أفضل للحجاج وفق أعلى المعايير والمواصفات.