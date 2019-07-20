رئيس الوزراء يعزي الحدي في وفاة والدته

بعث رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك برقية عزاء ومواساة رئيس قطاع الموارد البشرية في مجموعة بن لادن عثمان احمد محمد الحدي في وفاة والدته. وبحسب وكالة "سبأ" عبر رئيس الوزراء في برقية العزاء عن عميق حزنه وصادق مؤاساته له ولجميع أفراد أسرته بهذا المصاب الأليم. سائلا المولى عز وجل ان يتغمدها بواسع الرحمة والمغفرة وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

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