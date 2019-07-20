مليشيا الحوثي تستحدث خط إمداد حربيا لمهاجمة منطقة جنوب الحديدة

قالت مصادر عسكرية إن المليشيات الحوثية استأنفت شق طريق إمداد ترابية لمهاجمة منطقة استراتيجية جنوب الحديدة، في تحدٍ صارخ لمخرجات الاجتماع الثلاثي المشترك للجنة الرقابة الأممية، والذي أقر نقاطاً رئيسية للحد من التصعيد وإنقاذ اتفاق السويد.

ونقلت وكالة "خبر" عن مصدر في الإعلام العسكري أن المليشيات الحوثية في مديرية زبيد استأنفت، السبت 20 يوليو/تموز 2019، العمل في طريق إمداد حربي يبدأ من مناطق نائية بين مدينتي زبيد والتحيتا مروراً بقرى حسين رضى والمسلب والروية وبني الهادي، ويستهدف الالتفاف على قوات المقاومة المشتركة في مدينة التحيتا وصولاً إلى مواقع بقايا جيوبها في مناطق نائية جنوب المدينة.

وبدأت المليشيات المدعومة والمدفوعة إيرانياً لنسف اتفاق السويد، الشق في هذا الطريق -على بعد 7 كيلو شرق مدينة التحيتا- مطلع يونيو الفائت ضمن محاولاتها تأمين خط إمداد من جهة زبيد تزامناً مع هجوم فاشل شنته بقايا جيوبها على مناطق الجبلية -جنوب التحيتا- ضمن مخطط بائس يستهدف العودة إلى مناطق استراتيجية تمكنها من تهديد الخط الساحلي الموصل إلى مدينة الحديدة.

يذكر أن المقاومة المشتركة رصدت عشية الاجتماع المشترك للجنة الرقابة الأممية الذي انعقد منتصف الأسبوع الفائت على متن سفينة في المياه الإقليمية، وصول تعزيزات جديدة لبقايا جيوب المليشيات الحوثية من جهة زبيد وانتشارها في أوساط مزارع الليمون الكثيفة جنوب التحيتا.