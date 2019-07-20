وكيل تعز: التعليم الفني والمهني لا يقل أهمية على التعليم العام

أكد وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبد القوي المخلافي، حرص السلطة المحلية على عملية الدعم والاهتمام بالتعليم الفني والمهني بالمحافظة.

جاء ذلك خلال حضوره صباح اليوم السبت برنامج تدشين المسح الوطني الشامل للمعاهد الفنية وكليات المجتمع التقنية بالمحافظة.

وفي الحفل الذي حضره وكيل وزارة التعليم الدكتور أحمد كليب ، شدد وكيل أول المحافظة على أن التعليم الفني والمهني لا يقل أهمية على التعليم العام ، وأنه أصبح من اولويات الاحتياجات الضروريه لسوق العمل ، واصبح الاقبال عليه كبير جداً ونحن ندرك الانعكاسات السلبية للحرب التي فرضت علينا من قبل المليشيات الباغية والانقلابية.

ونوه الدكتور المخلافي الى أن السلطه المحلية ستعمل على إخراج جميع الوحدات العسكرية من المنشآت التعليمية بالتعاون مع قيادة المحور ، وستعمل على ترميمها وإعادة تفعيلها من جديد.

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من جهته، ثمن وكيل الوزارة الدكتور احمد كليب دور التعاون المشترك بين الوزارة والسلطة المحلية بالمحافظة في اجلاء الجهات المسيطرة على المعاهد الفنية والمهنية ، واعادة تأهيلها وتوفير التجهيزات اللازمة في مختلف التخصصات النوعية لاستقبال الطلاب خلال العام الدراسي القادم.

من جهته، أشار مدير التعليم المهني بالمحافظة الأستاذ قائد الصلوي أن أهمية المسح يهدف إلى التعرف على حالة وضع المؤسسات التدريبية الحالية وحصر التجهيزات المكتبية وتحديد النواقص ، وإنشاء قاعدة بيانات لدور المؤسسات التقنية والنفسية وكليات المجتمع.

حضر الحفل قائد الشرطة العسكرية بالمحافظة ، ومدير عام مكتب التربية والتعليم ، ومدير عام مديرية التعزية ، وعدد من عمداء المعاهد العلمية والتقنية بالمحافظة.