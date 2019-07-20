سياسي: مليشيا الحوثي تقوم بتصفية مشايخ قبليين آخرهم مجاهد قشيرة

قال الناشط السياسي محمد المسوري إن مليشيا الحوثي تنفذ اغتيالات ضد مشايخ قبليين في المناطق الشمالية. وذكر المسوري في تصريحات صحفية ان مليشيات الحوثي قامت بتصفية الشيخ مجاهد قشيرة والعديد من زملائه ضمن مسلسل التصفيات المستمرة . واكد المسوري ان التصفيات التي ينفذها الحوثيين تزايدت بشكل كبير خلال هذا الشهر وأوضح المحامي اليمني ان الشيخ مجاهد قشيرة وقف مع مليشيات الحوثي وناصرهم ودعمهم مضيفا انه بمجرد الإكتفاء يتم التخلص منه. واختتم المسوري تصريح متسائلا بقوله , فهل يدرك البقية الباقية أن دورهم قادم لامحالة؟ أم أنهم سينتظروا خانعين إلى أن يأتي دورهم.

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