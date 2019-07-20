أدانت الجمهورية اليمنية مساء اليوم السبت احتجاز ايران لناقلة نفط بريطانية ستينا أمبيرو، في مضيق هرموز الدولي.
ووصف وزارة الخارجية في بيان لها أن هذا العمل يعد استمراراً للتصعيد ضد الملاحة الدولية في المياه الدولية للخليج العربي ومضيق هرمز.
وأكدت البيان تضامن الحكومة اليمنية مع المملكة المتحدة الصديقة.
داعياً المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الممارسات الإيرانية والضغط على النظام الإيراني لوقف التصعيد والاستفزازات التي قد ترفع من مستوى التوتر في المنطقة وتهدد الأمن والسلم الدوليين.
كانت هذه تفاصيل خبر الجمهورية اليمنية تدين احتجاز إيران لناقلة نفط بريطانية في مضيق هرموز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.