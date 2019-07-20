الجمهورية اليمنية تدين احتجاز إيران لناقلة نفط بريطانية في مضيق هرموز

أدانت الجمهورية اليمنية مساء اليوم السبت احتجاز ايران لناقلة نفط بريطانية ستينا أمبيرو، في مضيق هرموز الدولي.

ووصف وزارة الخارجية في بيان لها أن هذا العمل يعد استمراراً للتصعيد ضد الملاحة الدولية في المياه الدولية للخليج العربي ومضيق هرمز.

وأكدت البيان تضامن الحكومة اليمنية مع المملكة المتحدة الصديقة.

داعياً المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الممارسات الإيرانية والضغط على النظام الإيراني لوقف التصعيد والاستفزازات التي قد ترفع من مستوى التوتر في المنطقة وتهدد الأمن والسلم الدوليين.