إصابة إمرأة وأضرار بمنازل المواطنين جراء صواريخ الكاتيوشا الحوثية بالضالع

شنت مليشيات الحوثي قصفا عشوائيا وعنيفا بصواريخ الكاتوشا استهدف مناطق أهلة بالسكان في قرى واقعة شمال منطقة مريس بمديرية قعطبة وتورصة بمديرية الازارق شمال وغرب محافظة الضالع.

وأفادت المعلومات، أن القصف استهدف قرية تورصة بالأزارق أدى إلى إصابة إمرأة و قرى بيت جعوال والبديوه في مريس هي الاخرى تعرضت للقصف العنيف خلف أضرار بالغة في منازل وممتلكات المواطنين نتيجة القصف الذي شنته المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة إيرانيا من مواقعها الواقعة جنوب مدينة دمت.

ويأتي القصف على قرى شمال مريس بعد ساعات من قصف مليشيات الحوثي عدد من قرى مديرية الأزارق غرب محافظة الضالع الذي تسبب أيضاً بإصابه امرأة وأضرار في المنازل، كل هذا الجنون واستهداف السكان المدنيين والمنازل والممتلكات بعد الانكسارات والهزائم التي تلقتها المليشيات في جبهات العزة والكرامة والبطولة والفداء في الأزارق ومريس وقعطبة وحجر الضالع.