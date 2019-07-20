عقدت اليوم السبت بمقر مؤسسة الفجر المصرية ندوة حول آليات المشاركة السياسية للشباب وذلك وفق والقرار الأممي رقم 2250 والذي نص علي حق مشاركة الشباب.

وقد قدمت خلال الندوة ورقتي عمل..

الأولي مقدمة من الدكتور عادل الهيثمي وقد ناقشت الورقة مفهوم المشاركة السياسية للشباب في الجمهورية اليمنية وكيف يمكن تفعيل المشاركة السياسية والوقوف علي اسباب عدم فاعلية المشاركة.

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الثانية مقدمة من الدكتورة انجيلا سلطان المعمري رئيس التكتل المدني لشباب تعز وهي خاصة بالتعرف علي الاليات التي من خلالها يمكن مشاركة الشباب في العملية السياسية.

وتم الامتثال وإصدار توصيات هامة.