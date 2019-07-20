إنهيار سطح منزل صحفي في عدن على رؤوس أفراد أسرته

إنهار سطح منزل صحفي في مدينة عدن على أسرته ليلة السبت أثناء ما كنوا نيام. وقال سكان في المنطقة ان سقف منزل الصحفي "بسام البان" الواقع بحي عبد القوي بمديرية الشيخ عثمان سقط فوق أسرته اثناء نومهم. وأدى سقوط السقف إلى تعرض الأسرة لإصابات طفيفة وفق المصدر. وطمأن البان أصدقائه ومحبيه انه وأسرته بخير.

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