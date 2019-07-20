قائد الحزام الأمني في أبين يتعهد باستئصال الارهاب من جذوره

تعهد قائد الحزام الامني في محافظة أبين العميد عبداللطيف السيد باستئصال الارهاب من جذوره.
جاء ذلك أثناء تقديم السيد واجب العزاء لأسر الشهداء الذين استشهدوا في منطقة لحمر وهم يؤدون واجبهم الوطني في الدفاع عن المدنية.
وأعرب القائد عبداللطيف السيد عن بالغ حزنه الشديد لاستشهاد جنود الحزام الأمني في نقطة لحمر مؤكداً أن دماء الشهداء من أبناء هذا الوطن الجنوبي لن تضيع هباء وأن تلك الحوادث الإرهابية لن تزيدنا إلا إصراراً وعزيمة على ملاحقة الإرهاب واستئصاله من جذوره لاستعادة الأمن والاستقرار وبناء الدوله الجنوبيه الجديدة التي نحلم بها.
وقال السيد، إننا لن تنسى أبناءموديه المخلصين الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم فداءً لهذا الوطن العزيز.
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