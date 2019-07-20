وكيل مأرب يدشن ورشة العمل التعريفية لمدربي التوعية الصحية بالمدارس

دشن وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح ،اليوم ،ورشة عمل تعريفية بدليل التوعية الصحية في المدارس، من أجل تغيير السلوك الصحي لدى مدارس مديريتي مأرب المدينة والوادي والتي ينظمها مكتب التربية والتعليم بالمحافظة بالتعاون مع منظمة اليونيسيف .

وتهدف الورشة على مدى خمسة ايام الى اكساب (74)مشاركا ومشاركة من مدربي التوعية بقطاع التعليم، معارف ومهارات التوعية وطرق ايصال الرسائل الصحية للمدرسين في المدارس المستهدفة وإقامة انشطة وبرامج للتوعية المجتمعية المباشرة من اجل المساهمة في تحسين البيئة التعليمية وعكس كل ذلك على الطلاب.

ووفقا لوكالة سبأ الشرعية ، أكد الوكيل مفتاح على أهمية مشاركة القطاع التربوي في خلق وعي صحي من أجل تعديل السلوك وبناء جيل سليم ومعافى يتلقى التعليم في بيئة صحية سليمة ومساعدة في تحسين جودة التعليم والمخرج النوعي.

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واوضح مدير عام مكتب التربية والتعليم الدكتور علي العباب أن المدربين والمدربات المشاركين في الورشة سينقلون بدورهم ما يتلقوه لـ(222)مدرس ومدرسة في مدارس المديريتين، حيث تبدأ مهامهم مع انطلاق العام الدراسي الجديد وذلك بهدف نشر الوعي في البيئة المحيطة بالمدارس من أجل الوقاية والحد من انتشار الامراض في ظل ظهور بعض الامراض والأوبئة بين المجتمع من حين واخر وازدحام المدارس بالطلاب ما تمثل بيئة خصبة لانتقالها.

الى ذلك تفقد وكيل المحافظة الدكتور عبدربه مفتاح ومعه مديرعام مكتب التربية بالمحافظة سير الاعمال الانشائية في مدرسة 7يوليو الاساسية بمنطقة المعرف شمال المدينة والمكونة من ستة فصول وإدارة، بكلفة (50) مليون ريال حيث نسبة الانجاز فيها 93 في المائة.

وشدد الوكيل مفتاح على ضرورة سرعة الانجاز لبقية الاعمال لتكون المدرسة جاهزة للافتتاح واستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي للتخفيف من ازدحام المدارس للطلاب وتسهيل التعليم لابناء المنطقة والاحياء المجاورة لها من جو النسيم..موجهاً مكتب التربية بسرعة توفير متطلبات المدرسة وتغطية احتياجاتها من المدرسين والاثاث والكتاب المدرسي لتكون جاهزة لاستيعاب الطلاب مع بداية العام الدراسي .