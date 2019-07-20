الهلال الإماراتي يقدم شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية لمستشفى الدريهمي بالحديدة

قدمت ” هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ” دعماً بكميات من الأدوية والمستلزمات الطبية لمستشفى الدريهمي والمركز الصحي في الشجيرة التابعة لمديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة، غرب اليمن.

ويأتي هذا مواصلة لجهودها الواسعة في اليمن وعبر ذراعها الإنسانية.

وذكر مصدر طبي أن الهلال الإماراتي قدم شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية لتغطية الحاجة الضرورية لها في المستشفيات ، في إطار تواصل الدعم اللامحدود من دولة الإمارات للقطاع الصحي المتمثل بالمستشفيات والمراكز الصحية في المناطق المحررة بمحافظة الحديدة للمساعدة في تقديم الخدمة الصحية المجانية للسكان.

ويأتي تقديم المساعدات الطبية والدعم من دولة الإمارات للشعب اليمني في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها اليمنيين في مختلف المناطق بسبب الحرب العبثية التي فرضتها عليهم مليشيات الحوثي المدعومة من إيران.