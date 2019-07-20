تدشين الدورة التدريبية حول ترصد حالات الشلل الرخو الحاد بالمهرة

دشن مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة المهرة الأستاذ عوض مبارك سعد ومعـه نائب مدير مكتب الصحة والسكان لشؤون الرعاية الصحية الأولية الدكتور مبارك بن مزيون فعاليات الدورة التدريبية حول ترصد حالات الشلل الرخو الحاد التي ينظمها مكتب الصحة والسكان بدعم من منظمة الصحة العالمية.

ووفق متابعة "الخليج 365"، أشار مدير عام مكتب الصحة والسكان بالمحافظة الأستاذ عوض مبارك سعد الى أهمية الدورة للتصدي لحالات الشلل الرخو الحاد وكيفية التعامل مع الامراض وتعزيز المعارف الصحية للمشاركين المتعلقة بالترصد الوبائي للأمراض المعدية والمطلوبة في نظام الترصد وتدريبهم على طرق الإبلاغ اليومي.

ومن جانبه، أكد الدكتور مبارك بن مزيون نائب مدير مكتب الصحة لشؤون الرعاية الصحية الأولية على ضرورة أستهداف الكوادر الصحية النشطة من المرافق الصحية ومنسقي برنامج الترصد بالمديريات لما من شأنه تفعيل دور مهام الترصد الوبائي ، مستعرضاً أهم البرامج والوسائل الكفيلة بمكافحة الشلل الرخو الحاد الى جانب تعزيز المشاركة المجتمعية لتكون عوناً نجاح هذه البرنامج.

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وحث بن مزيون المتدربين على الأستفاده القصوى من كل المعلومات التي تعطى في هذه الدورة والتركيز على مهارات الاكتشاف المبكر لأي حالة شلل رخوي حاد والتبليغ عنها في الوقت المناسب وأتخاذ اجراءات إحترازيه لمنع انتشار هذا المرض الخطير كونه يؤدي الى إعاقة مستدامة للمصاب به.

ويشارك في الدوره ( 60 ) متدرب من منسقي الترصد الوبائي بالمديريات وضباط الترصد والعاملين في المراكز الصحية ، يتلقى المتدربون فيها آلية التعرف على الشلل الرخو الحاد من خلال البحث والترصد للحالات المخفية.

حضر التدشين، الأستاذ محمد علي المعلم مدير برنامج التحصين بالمحافظة والأستاذ أمين حسن سعيد مدير التثقيف والإعلام والصحي بالمحافظة والأستاذ همام صالح الأحمدي مساعد مدير الترصد الوبائي بمحافظة المهرة وعدداً من الكوادر الإدارية بمكتب الصحة بالمحافظة.