شكرا لقرائتكم خبر عن فتاة سعودية شبه عارية ترقص بالقرب من الكعبة وعلى عينك يا تاجر..شاهد الفيديو والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نتشر فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي أثار غضب النشطاء لما وصلت إليه السعودية من الإنحطاط و الإستخفاف بأكثر من مليار مسلم حول العالم، حيث يصمم ولي العهد السعودي بالإستعانة بمستشاره وصديقه المخلص تركي أل الشيخ على إثارة مشاعر المسلمين في موسم الحج بالذات.

الفيديو يظهر فتاة سعودية شبه عارية، منظر لم تشاهده بالمنطقة إلا في إمارة دبي وعند صديق بن سلمان بن زايد شيطان العرب.





الفتاة ترقص فوق أكتاف الرجال شبه عارية في إحدى حفلات الترفيه التي تقام بالقرب من الكعبة المشرفة في وقت توافد المسلمين من فج عميق لأداء أعظم فريضة بالإسلام وهي الحج.

وإعلانات تلك الحفلات الماجنة بالطبع يمر منها الحاج وربما إذا كان وصوله في الليل يسمع ضجيج الموسيقى وصراخ الفتيات في طريقه إلى مكة.

Advertisements

وقد علق ناشر الفيديو صفحة نحو الحرية ما نصه:

“إصرار الحكومة السعودية على إقامة الحفلات الماجنة.. واستقبال العاهرات والساقطين لإحيائها في موسم الحج.. لدرجة أننا بدأنا نشاهد هذه المقاطع المسيئة والعفنة بكثرة

يؤكد أن هذه الحكومة تمتهن الحج.. وتريد طمس الهوية الإسلامية لبلاد الحرمين”