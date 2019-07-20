وصول 5000ألف جرعة من لقاحات الكوليرا إلى عدن

أوضحت وزارة الصحة اليوم السبت عن وصول 5000 ألف جرعة من لقاحات الكوليرا، إلى مطار عدن الدولي جنوبي البلاد قادمة من جيبوتي.

وتعتبر هذه هي المرة الثانية التي تصل فيها لحقاحات الكوليرا إلى عدن مباشرة، منذ أكثر من 25 عاما، بعد أن كانت العاصمة "صنعاء" وجهتها الرئيسية.

وأوضح مدير إدارة التحصين في الوزارة يوسف أحمد يوسف، في تصريحات صحفية إن اللقاحات وصلت العاصمة المؤقتة عدن، قادمة من دولة جيبوتي.

وأضاف أن جهودا كبيرة بذلتها الوزارة بالتعاون مع منظمتي التحالف العالمي للقاحات والتطعيم "جافي"، و"يونسيف"، لتأمين وصول اللقاحات.

Advertisements

وجرت العادة أن تصل لقاحات الكوليرا وغيرها إلى صنعاء، إلا أن سيطرة مليشيا الحوثي على العاصمة منذ 2014م تسببت في صعوبة استمرار العملية.

ولفت يوسف، إلى أنه سيتم تدشين حملة تطعيم ضد الكوليرا نهاية يوليو/ تموز الجاري، في 3 محافظات هي عدن والضالع (جنوب)، وتعز (جنوب غرب).

وتسببت الكوليرا في اليمن بوفاة أكثر من ألف و234 شخصا، خلال الفترة بين يناير/ كانون الثاني 2018، ويوليو 2019، في عموم المحافظات، بحسب إحصاءات وزارة الصحة اليمنية.

وتسببت الحرب منذ خمسة أعوام في تفشي عدد كبير من الأمراض والأوبئة المعدية في أوساط المجتمع، وخلقت الحرب أسوأ أزمة إنسانية يشهدها العصر الحديث وفق تقارير الأمم المتحدة.