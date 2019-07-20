تجدد المعارك في البيضاء والضالع وسط خسار في صفوف المليشيا

تجددت المعارك بين قوات الجيش من جهة ومليشيا ايران الحوثية من جهة اخرى في جبتهتي الضالع والبيضاء.

وفي محافظة البيضاء لقي 10 عناصر من المليشيا الحوثية في مواجهات مقع الجيش الوطني، بجبهة قانية.

وقالت مصادر محلية أن المليشيا حاولت التسلل باتجاه مواقع الجيش في تبة مخابي القردعي، بمنطقة قانية، إلا ان قوات الجيش افشلت المحاولة الحوثية بعد ان كبدتها مقتل 6 من عناصرها، وجرح 4 آخرين.

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وعلى الضاحية الشمالية لمحافظة الضالع، جنوبي البلاد، قتل عدد من عناصر المليشيا في مواجهات مع قوات الجيش الوطني، عقب محاولة التسلل باتجاه مواقع الجيش، في التباب السود بجبهة باب غلق، شمالي مديرية قعطبة.

وكانت مدفعية الجيش الوطني، بدورها قصفت تجمعات ومواقع مليشيا الحوثي في منطقتي الفاخر، والزبيرية، بالمديرية ذاتها، مما أسفر عن مقتل وجرح عدد من المليشيا وتدمير عدد من الآليات التابعة لها.