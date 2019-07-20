الحوثية تجدد قصفها العنيف على "المشتركة" في حيس بالحديدة

جددت مليشيات الحوثي الإرهابية والمدعومة من إيران قصفها واستهدافها العنيف على مواقع القوات المشتركة المتمركزة في مديرية حيس جنوب الحديدة بالمدفعية والأسلحة الثقيلة. وقالت مصادر عسكرية ميدانية إن المليشيات قصفت مواقع القوات المشتركة في مديرية حيس بمدفعية الهاون من عيار 82 وعيار 120 وبقذائف مدفعية B10 بشكل عنيف.. وأفادت المصادر أن عناصر المليشيا قامت بفتح نيران أسلحتها المتوسطة والثقيلة من مناطق تمركزها على مواقع القوات المشتركة واستخدمت الأسلحة الرشاشة الثقيلة من عيار 23 والمتوسطة من عيار 14.5. وتواصل مليشيات الحوثي عمليات الاستهداف والقصف الواسعة التي تطال مناطق تمركز القوات المشتركة في مختلف مديريات محافظة الحديدة في خروقات وانتهاكات متواصلة للهدنة الأممية.

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