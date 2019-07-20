الحوثيون يقصفون مواقع "المشتركة" بالدريهمي ومدينة الصالح في الحديدة

قالت مصادر عسكرية ميدانية في مدينة الحديدة إن مليشيات الحوثي الإجرامية الموالية ﻹيران قامت بشن قصفاً عنيفاً على مواقع متفرقة للقوات المشتركة في أطراف مدينة الحديدة.

واكدت المصادر أن المليشيات استخدمت مختلف أنواع القذائف المدفعية والأسلحة المتوسطة والثقيلة اثناء عمليات القصف والاستهداف الحوثية التي طالت مواقع القوات المشتركة في مدينة الصالح ومديرية الدريهمي منذ ساعات الصباح الأولى حتى ساعات الظهيرة ليومنا هذا السبت.

وأضافت المصادر بأن المليشيات قصفت مواقع القوات المشتركة في مدينة الصالح شرق مدينة الحديدة بمدفعية الهاون الثقيل من عيار 120 وبمدفعية الهاوزر ومدفعية RBG بشكل مكثف.

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كما افادت المصادر أن المليشيات أطلقت النار على القوات المشتركة شرق المدينة بأوقات متفرقة مستخدمة معدلات البيكا وسلاح الدوشكا بالإضافة إلى سلاح 14,5 وبالأسلحة القناصة.

وفي سياق متصل أشارت المصادر أن مليشيات الحوثي استهدفت مواقع عدة للقوات المشتركة شرق مديرية الدريهمي وشمال المديرية بمدفعية الهاون عيار 120 ، وبسلاح 14.5 وسلاح 12.7 ، واستمر القصف على فترات متقطعة منذ صباح اليوم وحتى ساعات كتابة الخبر.

ونوهت مصادر عسكرية في الحديدة إلى قيام المليشيات بحشد مزيداً من القوات والدفع بتعزيزات عسكرية ضخمة تتضمن آليات عسكرية تحمل مئات العناصر الحوثية إلى مناطق متفرقة في إطار تصعيدها العسكري المتواصل في مدينة الحديدة في ظل سريان الهدنة الأممية للوقف الفوري لإطلاق النار.