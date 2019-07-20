افتتاح وتدشين فعاليات مهرجان البلدة السياحي بحضور جماهيري كبير بالمكلا مول

دشنت عصر يوم امس الجمعة الموافق 19 يوليو فعاليات وانشطة مهرجان البلدة السياحي لهذه السنة بالواجهة الخلفية لمركز المكلا مول التجاري، بتنظيم من شركة سما للإعلام وتمويل مؤسسة بن كردوس للتنمية .

وافتتح الشيخ عبيد بن كردوس التميمي فعاليات المهرجان بحضور وكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس محمد العمودي وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال بحضرموت ، وأكد الشيخ عبيد بن كردوس التميمي أن مثل هذه الفعاليات والأنشطة تولي لها المؤسسة اهتمام كبير من أجل تشجيع الثقافة والعناية بالتراث والفنون من خلال تنظيم مثل هذه المهرجانات الكبيرة والهامة ، وتعريف المجتمع والاجيال الجديدة بالعادات والتقاليد وتاريخ حضرموت الكبير الذي يعد فخراً لكل أبناء المحافظة .

وشهدت فعاليات اليوم الأول افتتاح القرية التراثية التي تحتوي على العديد من الاركان التي تعكس ابرز العادات والتقاليد الحضرمية والحرف اليدوية و التعريف بها للحضور من خلال الأزياء الحضرمية القديمة التي كانت حاضرة في المكان أو من خلال المنتجات والأكلات الشعبية و المظاهر التراثية بحضرموت .

وفي نفس السياق شهد مسرح المهرجان العديد من الفقرات المتنوعة والمختلفة والمتعلقة بالجانب التراثي بحضرموت منها الرقصات والاهازيج الشعبية ، و الفقرات الموسيقية المتنوعة كالزربادي و العدة و الاغاني البدوية الحضرمية ، وتخلل الحفل أيضا على فقرات كوميدية وترفيهية للحضور الذين اكتظت بهم ساحة المهرجان .

الجدير بالذكر أن فعاليات المهرجان تستمر لمدة 10 أيام متتالية بدءاً من يوم أمس الجمعة في الساحة الخلفية لمركز المكلا مول التجاري .