ذكرت وسائل إعلام سعودية، أن المملكة نقلت أحد أفراد طاقم سفينة إيرانية إلى عُمان بعد أن كانت قد أجلته لأسباب صحية قبالة ساحل مدينة الحديدة، غرب اليمن.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن مصدر بوزارة الخارجية قوله "نقل المواطن الإيراني المذكور إلى سلطنة عمان الشقيقة بعد تقديم الرعاية الطبية اللازمة له بمستشفيات المملكة التخصصية وبعد التأكد التام من استقرار حالته".
وكانت السعودية قالت في يونيو حزيران إنها أجلت أحد أفراد طاقم سفينة إيرانية لأسباب صحية شمال غربي الحديدة بعدما تلقت طلبا من طهران لتقديم المساعدة.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تنقل أحد أفراد طاقم سفينة إيرانية لعُمان بعد إجلائه لأسباب صحية قبالة الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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