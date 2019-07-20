مصرع وجرح 10 من الحوثيين في مواجهات قانية بالبيضاء

قُتل وجُرح عشرة من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، بنيران قوات الجيش الوطني، في جبهة قانية بمحافظة البيضاء وسط البلاد.

وحاولت عناصر من المليشيا، التسلل باتجاه مواقع الجيش في تبة "مخابي القردعي، بمنطقة قانية.

وأحبطت قوات الجيش محاولة المليشيا، وأجبرتها على التراجع، بعد مصرع 6 من عناصرها، وجرح 4 آخرين.