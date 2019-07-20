التحالف يستهدف مواقع للمليشيا في حجة وصعدة

قصف طيران التحالف اليوم السبت مواقع مليشيا الحوثي في صعدة وحجة.
وقالت مصادر، إن "مقاتلات التحالف شنت ثلاث غارات على تحركات الميليشيات الحوثية بباقم في محافظة صعدة".
وذكرت المصادر أن مقاتلات التحالف شنت أيضاً غارة على تجمعات الميليشيات الحوثية في مدينة حرض بمحافظة حجة.
وكانت مقاتلات التحالف العربي شنت غارات جديدة، صباح اليوم السبت، على مواقع وتجمعات الميليشيات الحوثية في محافظة صنعاء.
وقالت إن "غارات مقاتلات التحالف لم تتوقف خلال الساعات الماضية، واستهدفت مواقع حيوية للميليشيات في عدة مواقع".
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