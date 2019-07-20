إصابة طفلة بانفجار لغم حوثي جنوب الحديدة

اصيبت طفلة اليوم بانفجار لغم زرعته مليشيا ايران الحوثية في احدى المزارع جنوب محافظة الحديدة. وذكرت مصادر محلية، ان الطفلة سميرة عبد الله "9 "سنوات تعرضت لانفجار لغم أرضي زرعته مليشيا الحوثي في الدريهمي جنوب الحديدة مما أدى إلى إصابتها بجروح بالغة. وأسفر انفجار اللغم عن إصابة الطفلة سميرة بجروح بليغة تم نقلها على أثرها إلى أقرب مستشفى بالدريهمي لتلقي العلاج اللازم.

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