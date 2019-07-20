مصرع 4 من مليشيا الحوثي في مواجهات مع مسلحين قبليين بعمران

اندلعت اليوم السبت مواجهات مسلحة بين مليشيا الحوثي ومسلحين قبليين في مدينة ريدة بمحافظة عمران.

وقال مصدر قبلي ان 4 من مسلحي الحوثي لقو مصرعهم وقتل اثنين من ابناء قبيلة الغولة، في مواجهات اندلعت في مدينة ريدة مؤكد ان المليشيا عززت باطقم عسكرية.

واشار المصدر الى ان المواجهات اندلعت على خلفية خروج مليشيا الحوثي بحملة امنية الى المدينة.