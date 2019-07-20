مقاتلات التحالف تشن 9 غارات على مواقع للمليشيا في صنعاء

جددت مقاتلات التحالف العربي غاراتها الجوية اليوم السبت مستهدفة آليات وتجمعات لمليشيا الحوثي الانقلابية في صنعاء. وقالت مصادر "الخليج 365" إن 7 غارات شنتها مقاتلات التحالف العربي استهدفت مواقع وآليات وتجمعات لمليشيا الحوثي في معسكر الفرقة الأولى مدرع بصنعاء. وأضافت المصادر ان غاراتان شنتها مقاتلات التحالف العربي استهدفت تجمعات واليات لمليشيا الحوثي في معسكر الفريجة بمديرية ارحب شمال صنعاء. وتواصل مقاتلات التحالف العربي غاراتها الجوية بشكل مكثف على مواقع المليشيا الانقلابية بالتزامن مع تقدم مستمر لقوات الجيش على الأرض في مختلف جبهات القتال.

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