إنقاذ شاب من الغرق في شاطئ خلف بالمكلا

تمكنت قوات خفر السواحل بمحافظة حضرموت أمس، سادس أيام موسم البلدة السياحي، من إنقاذ شاب تعرض لحالة غرق أثناء السباحة، بعد دخوله إلى مسافة بعيدة نحو عمق البحر في شاطئ خلف بالمكلا فيما تبين أنه من أبناء محافظات الشمال.

وباشرت فرق الإخلاء والإنقاذ التطوعية وبدعم وإسناد من قوات خفر السواحل والمتواجدة في الساحل بسرعة التدخل وإنقاذ هذه الحالة، وقدمت له الإسعافات الأولية وهو الآن بصحة جيدة.

وجددت قوات خفر السواحل دعوتها لجميع المواطنين بضرورة أخذ الحيطة والحذر، وعدم التهور في الدخول إلى مسافات بعيدة عن الشاطئ .

كما ناشدت مجددا خطباء وأئمة المساجد والشخصيات المؤثرة في المجتمع، أن يسهموا بدورهم في التوعية المجتمعية خلال موسم البلدة للحد من ظاهرة الغرق.